Del Toro verteidigt Giro-Führung hauchdünn

Zu Beginn des bergigen Teilstücks am Freitag setzte sich eine rund 30-köpfige Spitzengruppe ab, der auch Patrick Konrad angehörte. Der 33-jährige Niederösterreicher musste allerdings auf dem Col Saint-Pantaléon etwa 70 km vor dem Ziel abreißen lassen. Das Peloton mit den Topfavoriten lag zu diesem Zeitpunkt fast vier Minuten zurück, zog dann aber das Tempo an. Am vorletzten Anstieg auf den Col de Joux setzte sich Prodhomme, im April als Teamkollege von Felix Gall bei der Tour of the Alps in Lienz ebenfalls schon Etappensieger, in der Ausreißergruppe ab und fuhr als Solist Richtung Tagessieg.