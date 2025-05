Hoffnungsschimmer für ukrainische Waisenkinder

Appell aus Deutschkreutz: Haben Familien, die Kinder aufnehmen würden

Manfred Kölly, Gemeindevorstand in Deutschkreutz, bietet sogar Quartiere in seiner Gemeinde an. „Wir hätten Familien, welche die Kinder aufnehmen würden“, sagt er. Auch er plädiert, die Waisen vorerst noch im Burgenland zu lassen. „Ich appelliere an alle Zuständigen, den Kinderrechten Vorrang zu geben und die Kinder zumindest noch ein halbes Jahr hierzulassen.“