Austrian-Open-Start ohne heimische Glanzlichter!

Dem heimischen Aushängeschild unterlief eine Runde von zwei über Par, damit lag der in Abwesenheit von Sepp Straka am höchsten gereihte ÖGV-Mann im 156-köpfigen Teilnehmerfeld nur auf Platz 89. Drei Löcher beendete Wiesberger mit einem Bogey, also einem Schlag mehr als der Par-Wert des Lochs angibt. Auf der neunten Bahn schrieb er sogar ein Doppelbogey an.