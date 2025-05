Feuer in Wirtschaftskammer breitet sich weiter aus

Viele Ja-Sager und Schulterklopfer

Die Tiroler Wirtschaftskammerpräsidentin Thaler wollte eigentlich nur still und leise ein paar „Köpfe“ austauschen, die ihr nicht gut zu Gesicht stehen. Das ist in der Politik nicht außergewöhnlich, im Gegenteil, jede Partei „färbt“ nach einer gewonnenen Wahl Personal um. Das stellen ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS und auch die Grünen immer wieder, ohne jegliche Schamesröte zu bekommen, unter Beweis. Freilich liegt es in der Natur des Menschen, dass er sich lieber mit Gutgesinnten und Ja-Sagern umgibt, als mit Leuten, die dagegen reden und noch schlimmer, die mit ihrem Widerspruch richtig liegen. Speziell bei den Funktionären in der Kammer gibt es natürlich viele Ja-Sager und Schulterklopfer, die sich mit ihrer Meinung schneller drehen können als so manches Fähnlein bei orkanartigen Sturmböen.