Jetzt ist Feuer am Dach der Wirtschaftskammer

Und weiter: „Mit den derzeitigen Intentionen seitens der WK-Spitze in Innsbruck, einfach gegen den Willen der Unternehmen in den Bezirken hinweg zu entscheiden, würde die Wirtschaftskammer leider genau den diversen Vorwürfen unserer Gegner gerecht werden, als diktatorischer Apparat mit Zwangsmitgliedschaft.“ Der Brief endet mit folgenden Zeilen: „Zudem ist es für uns Unternehmer und Unternehmerinnen im Bezirk überhaupt nicht verständlich, dass aus den eigenen Reihen, gerade in der derzeitig schwierigen wirtschaftlichen Situation und insbesondere auch in einer Phase, wo unsere Partei mit einer so großen Unzufriedenheit seitens der Bevölkerung zu kämpfen hat, interne Kämpfe in der eigenen Partei bzw. im Wirtschaftsbund seitens der Landesspitze entfacht werden.“