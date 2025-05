Politiker sucht Leute für FKK-Swinger-Urlaub

„Wenig überraschend“ meldeten sich vor allem Männer

Ferrat hat nach eigener Aussage bereits eine Hütte für zehn Personen in der FKK-Anlage gebucht. Er möchte demnach bevorzugt Menschen aus Mannheim darin unterbringen. Die Nicht-Mannheimer wolle er miteinander in Kontakt bringen, damit diese sich dann selbst eine Unterkunft anmieten könnten. Insgesamt hätten sich drei Paare, drei Frauen und - „wenig überraschend“ vor allem Männer gemeldet. Der 33-Jährige ist studierter Sozialwissenschaftler und im Online-Handel tätig. Genauer will er seine berufliche Tätigkeit nicht beschreiben.