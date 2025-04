Auch in der Budgetkrise: Finger weg vom Trinkgeld!

„Stimmt schon so“, heißt es landauf, landab beim Bezahlen der Rechnung im Kaffee- oder Wirtshaus. Trinkgelder sind fast schon ein Stück Kulturgut – in Branchen wie der Gastronomie jedenfalls auch ein wesentlicher Lohnanteil. Das soll auch in Zeiten der Budgetkrise und trotz der drohenden Einsparungen so bleiben.