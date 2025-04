Streit um Trinkgeld-Abgabe: „Bringt nur Minisumme“

Doch um wen geht es bei der Maßnahme überhaupt vorrangig? 250.000 Menschen arbeiten in der Hochsaison im Tourismus. In sieben von neun Bundesländern gilt bereits seit Längerem eine pauschale Trinkgeldabgabe. In Kärnten etwa sind das 43,60 Euro für einen Kellner mit Inkasso pro Monat. Die Steiermark und Salzburg haben keine Pauschalen, hier kann Trinkgeld auch höher besteuert werden. Und genau da liegt der Stein des Anstoßes: Die neue Bundesregierung sucht a) nach Geld und will b) landesspezifische Regelungen bundesweit vereinheitlichen. Tut sie das auch beim Trinkgeld, könnten künftig in allen Bundesländern statt der Pauschalen Abgaben, abhängig von der monatlichen Höhe des Trinkgeldes, fällig werden.