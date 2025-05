Voll abgefahren! Der Nikolaus zeigt Kante

Da war sich Bezirksvorsteher Nikolaus Ebert so sicher, dass ÖVP-Wählen in Wien-Hietzing mindestens so verpflichtend wie „Küss d’ Hand, gnä’ Frau“ ist, und dann: Total-Absturz bei der Bezirkswahl und Ratz Fatz gleich darauf auch schon abgesägt von den eigenen Partei-„Freunden“. Doch statt still das Feld zu räumen, entwickelt Ebert nun auf einmal lautstark Aktivität.