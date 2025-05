Vierter Etappensieg für Lidl-Treks Mads Pedersen

Am Samstag wartet der Ausflug der Profis in das Heimatland des einmaligen Giro-Gewinners Roglic. Von Treviso führen 195 km zum Rennende nach Slowenien mit Ziel in der Stadt Nova Gorica. Die größtenteils flache Etappe beinhaltet zum Rennende noch drei kurze Anstiege der vierten Kategorie. Die dreiwöchige Italien-Rundfahrt endet am 1. Juni in Rom.