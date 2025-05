Struber-Nachfolger in Köln schon wieder Geschichte

Nicht ausreichend Vertrauen

Obwohl Funkel seinen Job kaum besser machen hätte können, dürfte ihm das Vertrauen seitens des Klubs gefehlt haben. „Ich bin schon so lange dabei. Gerade, wenn du als Trainer neu in die Saison gehst, musst du das größtmögliche Vertrauen spüren. Das war nicht so, dass ich mich damit identifizieren konnte“, so der ehemalige Mittelfeldspieler nach einem Gespräch mit Sport-Boss Thomas Kessler. „Thomas Kessler sollte noch mit ein paar anderen Trainern sprechen. Und das dauert vielleicht noch sieben, acht, neun Tage. Da habe ich gesagt: Thomas, sei mir nicht böse, aber so lange warte ich nicht. Dann sage ich euch ab. Ich mache das schweren Herzens. Aber ich wollte mich nicht hinhalten lassen.“