Anstaltsleiter relativiert Turbulenzen und Mobbing

Litanei an Vorwürfen gegen den Mitarbeiter

Der Ex-Personalvertreter sah sich damals aber immer wieder mit Vorwürfen und Anzeigen konfrontiert. Falsche Reiseabrechnung laut anonymem Hinweis, privates Arbeiten in seiner Dienstfreistellung als Gemeinderat, verschwundene Medikamente in der Krankenstation (wo auch seine Lebensgefährtin arbeitete), ein abgelehntes Antreten zu einer Prüfung.