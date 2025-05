Kinder mussten ihre Klassenkollegen bestrafen

Ein weißer Zettel zierte noch Freitagfrüh die grüne Tafel im Klassenzimmer einer oststeirischen Volksschule. Handschriftlich wurde als Titel „Liste Verhalten“ darauf notiert. Bei dem Blatt handelte es sich um die Namensliste der Klasse. Mit Strichen wurde darauf vermerkt, wenn ein Kind „schlimm“ war. Bei zehn „Stricherln“ wurde das Kind bestraft. Was sich im ersten Moment nach längst vergangenen Methoden aus früheren Jahrzehnten anhört, war bis vor Kurzem in besagter Volksschule in der nördlichen Oststeiermark gängige Praxis.