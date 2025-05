Anklage wegen Brand im Ex-Wirtshaus ist fertig

Auf der „Mühlviertler Alm“ gibt’s offenbar a Sünd‘: In der Nacht von 9. auf 10. September brach im ehemaligen Gasthaus Oberndorfer Stub’m in Schönau im Mühlkreis ein Brand aus. „Bei unserem Eintreffen haben die Flammen aus den Fenstern der ehemaligen Gaststube geschlagen. Die Stube und zwei Nebengebäude sind in Vollbrand gestanden. Sechs Asylwerber wurden verletzt, sie sind mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in die Krankenhäuser eingeliefert worden“, berichtete damals Feuerwehrkommandant Roman Pointner.