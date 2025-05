Bürgermeister will ein „Schmuckkästchen“

Dass in den leer stehenden Unimarkt in St. Florian ein Penny-Markt einziehen soll, ist mittlerweile mehr als ein Gerücht. Was auch Bürgermeister Bernd Schützender bestätigt. „Der Unimarkt wurde an die Rewe-Gruppe verkauft. Der zuständige Gebietsleiter hat sich schon bei mir gemeldet. Es ist ein Penny-Markt vorgesehen, da die Widmung keine größere Nutzung hergibt. Da das Grundstück direkt bei der Ortseinfahrt von St. Florian liegt, wäre es mir recht, wenn die Außengestaltung mit einer Holzbauweise verschönert wird“, so der Ortschef.