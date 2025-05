Breite Front gegen Aus für Regionalbahnen

„Erhalt und Weiterentwicklung“

In der Resolution an den Bund fordert der Landtag geschlossen „die Einhaltung der bestehenden Finanzierungszusagen durch die Bundesregierung“ und die Fraktionen sprechen sich „unmissverständlich gegen einen Rückbau der Bahnlinien aus – und stattdessen für deren Erhalt und Weiterentwicklung“, hieß es in einer Aussendung. Regionalbahnen dürften keine „Verhandlungsmasse“ sein, da sie „unverzichtbare Lebensadern für den ländlichen Raum“ darstellen, so die Argumentation. ÖVP und FPÖ haben für die Sitzung am 5. Juni gemeinsam auch eine aktuelle Stunde dazu beantragt.