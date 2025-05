Edgar Honetschläger: Zone ohne Menschen

Ein Jumpsuit für Hendln

In der Serie der „Bathing Trees“ zeichnete er Bäume bei der Morgentoilette oder beim entspannten Wellnessbad. In der „Chickensuit“-Reihe kreiert er Mode für Hühner – von Kunstfell über biederen Strick bis zum gemusterten Einteiler. Mit der Vermenschlichung des Federviehs will er Mitgefühl wecken. Er setzt darauf, dass man eine modisch ausstaffierte Henne eher als Mitkreatur und weniger als Grillgut ansieht. Nett, lustig, aber wenig radikal.