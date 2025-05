Wer kein Deutsch spricht, darf nicht Blutspenden

Befragungen auf Englisch sind in Arbeit

So müssen hilfsbereite Menschen mitunter weggeschickt werden, weil sie noch zu schlecht Deutsch sprechen. Das komme aber nur selten vor, und sobald man sprachlich sattelfester sei, könne man wiederkommen, so Schuster. Dolmetscher oder andere Lösungen gibt es trotz immer wieder auftretender Knappheit bei Blutkonserven noch nicht. Das Rote Kreuz arbeitet aber derzeit österreichweit an einem Projekt, das Befragungen auch auf Englisch ermöglichen soll.