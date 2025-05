„Saftiger“ Neuanfang und zwei gekündigte Kojen

Mit „Awasaft“ Traum erfüllt

Der Name „Awa“ stammt aus dem Persischen und bedeutet so viel wie Harmonie oder positive Energie – etwas, das man bei einem Besuch bei Leila Khanjani nicht nur schmeckt, sondern auch spürt. Seit 13 Jahren lebt die gebürtige Iranerin in Linz, ihre ersten Erfahrungen im Saftgeschäft sammelte sie im Saftladen der Familie Peterseil. Nun verwirklicht sie mit Awasaft ihren ganz persönlichen Traum. Und es geht weiter: Im Winter sollen auch hausgemachte Suppen auf die Karte kommen – darunter traditionelle Rezepte aus Leilas persischer Heimat. Ihr großer Wunsch? Eines Tages ein eigenes persisches Restaurant in Linz eröffnen.