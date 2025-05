„Vielleicht jodelt Smudo beim Konzert in Gmunden“

Okay, dann helfen wir Ihnen ein wenig. Gmunden liegt im Salzkammergut, es leben rund 13.000 Menschen in der Stadt, und die Bühne befindet sich am Rathausplatz direkt am Traunsee mit einem tollen Blick auf den 1961 Meter hohen Traunstein.

Da bekomme ich richtig Bock auf live und hoffe, dass die ganze Stadt kommt und auch alle anderen Leute aus den Nachbarorten. Ich bin mir sicher, die Stimmung wird fantastisch. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig auf unser erstes Konzert des Jahres. Das ist immer etwas ganz Besonderes. Vor dem ersten Auftritt hast du immer das Gefühl, dass du alles vergessen hast. Es ist aber wie mit dem Fahrradfahren: Einmal gelernt, verlernst du es nie.