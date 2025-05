Linzer Studie auf Titelblatt von Fachzeitschrift

„Damit habe ich nie gerechnet – plötzlich war die Studie auf der Titelseite.“ Sandra Feldler war erst 24 Jahre alt, als ihre Studie in der renommierten Fachzeitschrift „Plastic and Reconstructive Surgery“ für plastische Chirurgie veröffentlicht wurde. Sie verfasste ihre Abschlussarbeit an der Johannes Kepler Universität Linz – in enger Zusammenarbeit mit Manfred Schmidt, dem Vorstand für plastische Chirurgie am Kepler Universitätsklinikum.