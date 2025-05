LASK bestätigt: Sechs Spieler müssen gehen

Ziereis kehrt in die Heimat zurück

Der kroatische Innenverteidiger konnte sich in Linz nicht nachhaltig durchsetzen und kam bei den Linzern zu 30 Pflichtspieleinsätzen. Mit Ziereis verlässt eine zentrale Figur den Verein. Der 32-Jährige kehrt gegen Ende seiner Karriere in die deutsche Heimat zurück – einem kolportierten Wechsel zu Drittligist Jahn Regensburg erteilte er jedoch zuletzt eine Absage.