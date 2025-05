Hiobsbotschaft bei „Vize-Feier“ des TSV Hartberg

Ehre, wem Ehre gebührt! Auch wenn die Fußballer und Volleyballer des TSV Hartberg am Ende als „Vize“ immer der erste Verlierer waren (die Kicker im Cupfinale, die Volleyballer in der Liga), wurden sie am Mittwochabend am Hauptplatz der Stadt vor dem Rathaus für ihre großen Errungenschaften gefeiert.