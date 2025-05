Alte Stadl werden rustikale Radler-Herbergen

Es sind optisch eindrucksvolle Ensembles, die – neben den Kellergassen – dem Weinviertel seinen ganz besonderen Wiedererkennungswert bescheren: die Stadeln. Die New Design University St. Pölten (NDU) will diesen historischen, ortsbildprägenden Gebäuden nun neues Leben einhauchen und dabei gleichzeitig den Rad-Tourismus in der Region fördern.