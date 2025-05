KI – Bedrohung pur oder doch Heilsversprechen?

Wo sehen Sie persönlich Gefahren durch KI?

Ich bin kein Experte, aber wir müssen schon sehen, welchen Arbeitsbedingungen unsere Fortschritte in KI geschuldet sind. In Dritte-Welt-Ländern müssen Menschen Daten labeln, also Rohdaten mit Informationen versehen, die wichtig sind, damit eine KI lernen kann. Sie arbeiten aber in sehr prekären Arbeitsbedingungen. Bei uns werden Hatespeech und demokratiegefährdende Prozesse durch KI gefördert, sofern es nicht Regularien gibt, die das Ganze in Grenzen weisen.