Wiener Duo Abor & Tynna vertritt Deutschland

Neues Auswahlprocedere in Deutschland

Abor & Tynna sicherten sich das ESC-Ticket Schritt für Schritt. In der allerletzten Runde am Samstagabend mussten sie noch das Publikum von sich überzeugen, das zwischen fünf Acts entscheiden konnte. Dabei sammelten die Geschwister genügend Stimmen ein. In den Runden zuvor hatte Raab zusammen mit seinem Team und einer Jury die Entscheidungen getroffen.