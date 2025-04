Maul- und Klauenseuche: „Gefahr ist nicht gebannt“

Die gute Nachricht: In Österreich und damit auch im Land ob der Enns ist bisher kein Fall von Maul- und Klauenseuche aufgetreten. Die weniger gute: „Die Gefahr ist leider noch nicht gebannt“, sagt Michael Wöckinger, Leiter der Abteilung Tierhaltung in der Landwirtschaftskammer OÖ. Erst vergangene Woche gab es in Ungarn einen Fall in einem Betrieb mit 900 Tieren. Immer noch gelten daher strenge Regeln, um das hochansteckende Virus von den heimischen Rindern, Schweinen, Ziegen und Schafen fernzuhalten.