Putin bleibt stur: EU fixiert 17. Sanktionspaket

Meinl-Reisinger und Tanner in Brüssel

Die neuen Maßnahmen betreffen nach Angaben der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas auch hybride Bedrohungen durch Russland und die Menschenrechte. Weitere Sanktionen seien in Vorbereitung. Für Österreich sind aktuell die Ministerinnen Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und Klaudia Tanner (ÖVP) in Brüssel.