„Mein Geburtsdatum habe ich von der Mama“

Ein jugendlicher Somalier musste am Dienstag vor der Richterin im Salzburger Landesgericht Platz nehmen. Grund war sein Geburtsdatum. Laut der Anklage habe er sich um drei Jahre jünger gemacht, um Sozialleistungen zu erschleichen – in Summe ging es um rund 3400 Euro. Der Verteidiger unterstrich Unstimmigkeiten im Gutachten zur Altersfeststellung und betonte auch: „Wie soll einer aus einem Drittland wissen, was für Sozialleistungen man bekommt, wenn man älter oder jünger ist?“