D: Spritpreise oft nicht einmal 5 Minuten gültig

Deutsches Kartellamt blickt nach Österreich

Die Behörde regt an, die Auswirkungen der häufigen Preisänderungen an Tankstellen weiter zu untersuchen. Darauf aufbauend könne über adäquate regulatorische Schritte nachgedacht werden. Diese wären aber Sache des Gesetzgebers. In der Vergangenheit hat das Kartellamt dabei unter anderem auf Regeln hingewiesen, wie sie beispielsweise in Österreich gelten, wo die Zahl der Preisänderungen auf verschiedene Weisen eingeschränkt wird.