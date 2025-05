Felssturz droht, jetzt bangt ein ganzes Alpendorf

Die Gemeinde Blatten im Lötschental, hoch oben in den Schweizer Alpen gelegen, steht vor einem potenziell katastrophalen Bergsturz. Seit Tagen beobachten Geologen massive Bewegungen an der Ostflanke des Kleinen Nesthorns – ein mehr als 3300 Meter hoher Gipfel oberhalb des Walliser Dorfs. Rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner mussten auf Anweisung der Behörden bereits am Montagmorgen ihre Häuser verlassen. Auch rund 100 Gebäude wurden vorsorglich geräumt.