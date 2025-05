Französischer Arzt legte umfassendes Geständnis ab

„Sie sind tot, ich bin dafür verantwortlich“, sagte er am Dienstag vor Gericht in Vannes. Einer der beiden jungen Männer war an einer Überdosis gestorben, seine Familie geht von einem Suizid aus. Auch der andere Mann beging Suizid. Joël Le Scouarnec (74) muss sich seit Februar wegen des Missbrauchs von 299 Patientinnen und Patienten vor Gericht verantworten, die meisten von ihnen Kinder. Seine Opfer waren durchschnittlich elf Jahre alt.