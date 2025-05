Jurist (63) versetzte Badegast in NÖ Faustschlag

Fußballspiel auf Liegewiese gestört

Doch am 17. Juli letzten Jahres soll der 63-Jährige seine Contenance verloren haben. An dem heißen Sommerabend besuchte er mit seiner Frau das Kampbad im niederösterreichischen Langenlois, man suchte sich ein Plätzchen im Schatten und stellte dort seine Sonnenstühle auf. Gefährlich nahe an einer Gruppe, die auf der Liegewiese Fußball spielte. „Da war jede Menge Platz, sie sind genau dorthin gegangen, wo wir eigentlich gespielt haben“, erinnert sich ein Zeuge, der zu den Hobbykickern gehörte.