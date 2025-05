Rotes Kreuz Steiermark hat neuen Geschäftsführer

„Mit Helmut Schellnegger und Silke Jungbauer gewinnen wir zwei fachlich und menschlich hochkompetente und verdiente Führungspersönlichkeiten als Landesgeschäftsführung für das Rote Kreuz in der Steiermark“, sagt RK-Präsident Siegfried Schrittwieser. Schellnegger war bereits seit November 2024 Landesgeschäftsführer-Stellvertreter und rückt nun an die Spitze auf. Jungbauer folgt ihm als erste Frau in der Geschichte des Roten Kreuzes Steiermark in der Funktion der Landesgeschäftsführer-Stellvertreterin nach.