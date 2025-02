Rotes Kreuz: Weniger Freiwillige, höhere Kosten

Außerdem wird in die Aus- und Weiterbildung von Notfallsanitätern investiert. Geplant sind umfassende Szenarientrainings, die von Experten geleitet und beobachtet werden. Rotkreuz-Chefarzt Berthold Petutschnigg erklärt: „Unsere Notfallsanitäter sind entscheidende Stützen des Notarztrettungsdienstes in der Steiermark. Durch zusätzliche und regelmäßige Schulungsmaßnahmen nahe an der realen Praxis unterstützen wir sie zusätzlich in ihrem wichtigen täglichen Auftrag für die steirische Bevölkerung.“