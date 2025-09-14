Viele Köche versalzen nicht den Brei

Was macht für dich ganz persönlich die Magie des Kochens aus?

Wenn ich mich entspannen möchte, runterkommen, dann koche ich. Der eine malt ein Bild. Ich bereite eben ein Gericht zu. Das hat etwas sehr Kreatives, sogar Meditatives. Ich koche auch gern für mich ganz allein. Dann ist da auch die Freude, was man aus den Produkten alles machen kann. Es gibt übrigens nichts Schlimmeres, als schlecht zu essen. Kochen bedeutet für uns auch, Wertschätzung den Produkten gegenüber zu zeigen. Bei uns gibt es fast keine Abfälle. Ein leerer Kühlschrank heißt noch gar nichts. Dann muss ich eben die Fantasie walten lassen. Alles findet Verwendung, angefangen beim Brot. Dann mache ich eben Brotbrösel daraus, abgeschmeckt mit Olivenöl oder Chilisalz.