Hohenemser Riedhütte wurde Raub der Flammen

Alex Schlager Gärtnergott
Ach, übrigens...
Als die Florianijünger am Samstagabend gegen 20.45 Uhr bei der Riedhütte im Landgrabenweg eintrafen, war nicht mehr viel zu retten. Das Gebäude stand bereits in Vollbrand, ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Hütten konnte die Feuerwehr aber erfolgreich verhindern.
Bei dem Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt. Weshalb das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr aus Hohenems auch die Kollegen aus Altach. Insgesamt waren 65 Florianijünger mit neun Fahrzeugen vor Ort. Zudem ein Rettungswagen mit vier Helfern sowie zwei Streifen der Bundespolizei.
