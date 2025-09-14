Hohenemser Riedhütte wurde Raub der Flammen

Bei dem Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt. Weshalb das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr aus Hohenems auch die Kollegen aus Altach. Insgesamt waren 65 Florianijünger mit neun Fahrzeugen vor Ort. Zudem ein Rettungswagen mit vier Helfern sowie zwei Streifen der Bundespolizei.