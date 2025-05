Beate Maxian: Der Tod einer Modezarin an der Donau

Sie sind eine sehr schreibfreudige Autorin. Gibt es auch ansteigenden Druck im Literaturbetrieb?

Von mir werden jährlich zwei Kriminalromane veröffentlicht. Autoren und Autorinnen müssen zunehmend ihre eigenen PR-Manager sein, da in den Verlagen die Ressourcen fehlen, um jedem Buch ausreichend Marketing zu bieten. Doch genau das ist oft entscheidend, um in der Flut an Neuerscheinungen zu bestehen.

Beate Maxian, Tod auf der Donau. Ein Wien-Krimi, Goldmann, 15 Euro.