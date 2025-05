Dietach jubelt auf der Couch über den Meistertitel

Meisterparty am 7. Juni

„Einfach unglaublich, vor vier Jahren haben wir noch in der Landesliga gespielt“, lacht Obmann Markus Sandmair, dessen Team am Freitag 1:0 in Micheldorf gewonnen hatte. Da man kommenden Donnerstag in Gmunden ran muss, steigt die große Meisterparty erst am 7. Juni im Heimspiel gegen Bad Leonfelden.