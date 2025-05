Nach Schuss in Brust ist Opfer (22) wieder wohlauf

„Das wichtigste“

Doch die „Schutzengel“ am Welser Spital konnten dem Unfallopfer (22) – wie berichtet – mit einer Not-OP das Leben retten. „Jetzt ist er wieder vollauf genesen“, so Vereinsobmann Helmut Zöbl. Nach Operation und Reha könne der 22-Jährige seinen Job als Elektrotechniker wieder voll ausüben. „Das ist für uns das wichtigste“, so der Clubchef.