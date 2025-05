Das Schnapsdatum fällt bei Standesämtern heuer aus

Der 25.05.2025 – was für ein schönes Datum zum Heiraten. Doch das Schnapsdatum fällt heuer auf den Standesämtern in Oberösterreich aus. Und ein Blick in den Kalender verrät, warum: An diesem Tag sind die Standesämter zu und es gibt offenbar keine Ausnahmen. Nächstes Jahr fällt der 26.06.2026 übrigens besser.