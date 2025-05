160 Flipper! Weltgrößte „Euro“ in Vöcklabruck

Ran an die Buttons! Von 28. Mai bis 1. Juni steigt in der REVA Halle Vöcklabruck in Oberösterreich die Flipper-EM – und das im weltgrößten Stil! 384 Teilnehmer rund um Österreichs Nummer 1 Markus Stix geben sich an über 160 Automaten die Kugeln. Unsere PLUS-Abonnenten haben die Chance, vor Ort mitzufiebern – wir verlosen Tagestickets!