Fichte brach und traf Mann voller Wucht am Rücken

Unbestimmten Grades verletzt wurde ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden bei einem Forstunfall am Samstag gegen 14.40 Uhr in Bad Goisern. Der Mann war mit seinem 24-jährigen Sohn im Wald mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Als er gerade dabei war, eine Fichte abzusägen, welche sich zwischen zwei Bäumen verkeilt hatte, brach der Baumstamm wegen der Spannung und traf den Mann mit voller Wucht am Rücken und am Fuß.