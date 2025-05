Teure Verwechslung beim nächtlichen Heimkommen

Das war eine teure Verwechslung: In Hinzenbach (Bezirk Eferding) bog ein 63-jähriger Autolenker beim Heimkommen von einer Feier in die falsche Hauszufahrt ab und richtete dort gröberen Schaden an. Er rammte eine Gartenhütte, den Zaun, einen geparkten Pkw und auch die Hausmauer.