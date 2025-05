Gespräch wurde mit einem Messerstich beendet

„Du bis aus Kopfing, du hast sicher ein Messer dabei.“ – Dieser Satz sorgte am Sonntag gegen 1 Uhr in einem Lokal in St. Roman für blutige Szenen. Zuvor waren ein 29-Jähriger aus Kopfing und ein 25-Jähriger aus Andorf, die beiden kannten sich bis dahin nicht, ins Gespräch gekommen.