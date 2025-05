Rosengarten: Feuerwerk der Pointen und Kulthits

Italo-Hits und Chaos unter Palmen

Aldo Celentano, das gefeierte Celentano-Double, zündet an drei Abenden ein Feuerwerk italienischer Lebensfreude (16., 17., 18. 7.). Für den Zusatztermin am 18. Juli gibt es noch einige Karten. In der turbulenten Strandkomödie „Südseefieber“ (21., 22. 7.) wird der Rosengarten zur Bühne für Urlaubsträume, Midlife-Crisis und Beziehungschaos. Reinhard Nowak, Nadja Maleh, Angelika Niedetzky und Andreas Steppan treffen mit ihrem Humor mitten in Herz!