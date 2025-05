„Winkler muss SPÖ in Umfragen nach vorne führen“

Großer beruflicher Erfolg in der Vergangenheit

Die „Krone“ sprach darüber mit dem Politik-Wissenschafter Peter Filzmaier. Der Professor sagt: „Der Punkt ist natürlich nicht, was Martin Winkler in der Vergangenheit beruflich getan hat. Das ist eine reine Meinungsfrage und einzig und allein Entscheidung der SPÖ, ob er deshalb gewählt wird und im Proporzsystem als Landesrat vorgesehen ist.“ Filzmaier geht damit auf Aussagen Winklers in Interviews – etwa mit der „Krone“ – ein, in denen er seinen beruflichen Erfolg in der Vergangenheit groß betont.