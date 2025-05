Bildband über Tiroler, der heiliggesprochen wurde

Der gebürtige Zillertaler Engelbert Kolland (1827-1860) war ein Missionar aus Leidenschaft. Er wurde mit sieben Ordensbrüdern aus Spanien und drei maronitischen Laien-Christen von Drusen in einem katholischen Viertel der heutigen syrischen Hauptstadt Damaskus ermordet. Die Seligsprechung des Märtyrers fand am 10. Oktober 1926 in Rom durch Papst Pius XI. statt. Die Heiligsprechung führte am 20. Oktober 2024 Papst Franziskus in Rom durch. In den Wochen danach wurden Feierlichkeiten in der Pfarre Zell am Ziller abgehalten.