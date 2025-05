So litt Floristin unter langwierigem Förder-Chaos

Funkstille statt Förderung

So suchte die 33-Jährige 2021 um Förderung bei der Covid-19-Finanzierungsagentur (COFAG) an. „Ich habe alles korrekt und fristgerecht eingereicht. Trotz mehrerer Rückfragen habe ich nichts mehr gehört“, so die zweifache Mutter. 2023 habe sie das Geschäft geschlossen. „Auch aus Personalmangel und gesundheitlichen Gründen, aber die großen Verluste und die fehlende Unterstützung während der Pandemie haben mir zugesetzt.“