Katze „Mila“ wurde rasiert und misshandelt

Der bislang unbekannter Täter misshandelte am Samstag eine Katze im Gemeindegebiet von Senftenbach. Die Katze namens „Mila“ war zwischen 6 und 19 Uhr in der Ortschaft St. Ulrich unterwegs. Als die 24-jährige Besitzerin das Tier am Abend wieder in die Wohnung ließ, reagierte es aggressiv auf Berührungen und konnte kaum gehen.